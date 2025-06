Per cuocere mattoni nei cruciverba: la soluzione è Fornace

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Per cuocere mattoni' è 'Fornace'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FORNACE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Fornace: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Fornace? Per cuocere mattoni indica il luogo dove si sottopongono i materiali a temperature elevate per renderli duraturi e resistenti. La parola chiave è fornace, un ambiente speciale, spesso sotterraneo o industriale, che utilizza il calore intenso per trasformare argilla e altri elementi in mattoni solidi. È un elemento essenziale nella produzione edilizia e artigianale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Edifici per cuocere mattoniSi fanno girare per cuocere la carneRivestire con calce i mattoni che formano il muroCostituisce i mattoniCuocere carne o pesce sulla brace

F Firenze

O Otranto

R Roma

N Napoli

A Ancona

C Como

E Empoli

