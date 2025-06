Ormeggiate alla fonda nei cruciverba: la soluzione è Ancorate

ANCORATE

Curiosità e Significato... La soluzione Ancorate di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ancorate per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ancorate? Ancorate significa fissare una nave o un'imbarcazione al fondale con l'uso di un'ancora, per mantenerla stabile e ferma. È un termine nautico che indica la posizione stabile in mare, solitamente quando si trova in rada o in porto. Con questa parola si esprime l’idea di stabilità e sicurezza, caratteristiche fondamentali per le imbarcazioni durante il soggiorno in mare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Casseruola poco fondaIl Fonda interprete del famoso film Easy RiderPuò sostare alla fondaUn celebre FondaÈ simile al tegame ma più fonda

Hai davanti la definizione "Ormeggiate alla fonda" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

E T R O I B G I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIOBERTI" GIOBERTI

