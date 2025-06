Nuova azienda emergente ing nei cruciverba: la soluzione è Startup

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nuova azienda emergente ing' è 'Startup'.

STARTUP

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Startup: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Startup? Una startup è una giovane azienda innovativa, spesso nel settore tecnologico, che cerca di sviluppare un'idea nuova o migliorare un servizio esistente. Si caratterizza per essere dinamica, agile e orientata alla crescita rapida, spesso con un approccio creativo e sfruttando nuove opportunità di mercato. Le startup rappresentano il motore dell'innovazione e del progresso imprenditoriale nel mondo moderno.

