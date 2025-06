Ne fa poche il Frecciarossa nei cruciverba: la soluzione è Fermate

FERMATE

Perché la soluzione è Fermate? Fermate indica le stazioni o i punti di sosta lungo una linea ferroviaria, come quelle del Frecciarossa. Sono i luoghi dove i treni si fermano per far salire e scendere passeggeri, rappresentando tappe fondamentali nel viaggio. Quindi, quando si dice che ne fa poche, si sottolinea che il Frecciarossa ha poche fermate, concentrando i viaggi su tratte più veloci e dirette.

Ne fa poche lo sbrigativo
Ne fa poche il TAV
C è chi ne fa di quattrini
Chi ne fa uno buono guadagna
Ne fa uso lo sportivo che bara

F Firenze

E Empoli

R Roma

M Milano

A Ancona

T Torino

E Empoli

O H C I N P Mostra soluzione



