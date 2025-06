Nasce in Colombia e scorre in Sudamerica per circa 2000 km nei cruciverba: la soluzione è Rio Negro

Home / Soluzioni Cruciverba / Nasce in Colombia e scorre in Sudamerica per circa 2000 km

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Nasce in Colombia e scorre in Sudamerica per circa 2000 km' è 'Rio Negro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIO NEGRO

Curiosità e Significato... La soluzione Rio Negro di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Rio Negro per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Rio Negro? Il Rio Negro è un grande fiume che nasce in Colombia e attraversa il Sud America per circa 2000 km, scorrendo principalmente in Brasile. La sua acqua è famosa per il colore scuro, dovuto a tannini e altri composti organici, creando un contrasto suggestivo con i fiumi di acqua più chiara. Un elemento naturale che rappresenta la ricchezza del paesaggio amazzonico e della regione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il suo ultimo segreto fu reso pubblico nel 2000Nel mondo sono circa 200Monti del SudamericaScorre in SiberiaLa tempra con cui si nasce

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Nasce in Colombia e scorre in Sudamerica per circa 2000 km" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

G Genova

R Roma

O Otranto

A N I D R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANDRIA" ANDRIA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.