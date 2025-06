Massiccio asiatico nei cruciverba: la soluzione è Pamir

PAMIR

Curiosità e Significato... La soluzione Pamir di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pamir per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pamir? Il Massiccio Asiatico si riferisce a una vasta catena montuosa nel cuore dell'Asia, nota per le sue vette imponenti e i paesaggi spettacolari. Il termine Pamir indica questa regione montuosa, spesso chiamata anche Tetto del Mondo grazie alle sue altitudini straordinarie. Una delle zone più affascinanti e inaccessibili del continente asiatico, simbolo di sfida e maestosità naturale.

