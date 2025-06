Manovrare i comandi nei cruciverba: la soluzione è Azionare

AZIONARE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Azionare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Azionare.

Perché la soluzione è Azionare? Azionare significa mettere in funzione o far partire un meccanismo, un dispositivo o un sistema, attivando i comandi necessari. È il termine usato per indicare l’atto di manovrare i comandi di un macchinario, di un veicolo o di un apparecchio elettronico, consentendo di controllarne il funzionamento. In breve, è il modo per far muovere e operare qualcosa con intenzione e precisione.

