La Soluzione ♚ Disposizioni superiori comandi La definizione e la soluzione di 6 lettere: Disposizioni superiori comandi. ORDINI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Disposizioni superiori comandi: Gli ordini sono ordini è un film del 1972 diretto da Franco Giraldi ed interpretato da Monica Vitti, tratto dal racconto omonimo di Alberto Moravia. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Gli ordini sono ordini è un film del 1972 diretto da Franco Giraldi ed interpretato da Monica Vitti, tratto dal racconto omonimo di Alberto Moravia. ordini m pl plurale di ordine Voce verbale ordini seconda persona singolare dell' indicativo presente di ordinare, prima persona singolare del congiuntivo presente, di ordinare seconda persona singolare del congiuntivo presente, di ordinare terza persona singolare del congiuntivo presente di ordinare terza persona singolare dell'imperativo presente di ordinare Sillabazione ór | di | ni Pronuncia IPA: /'or.di.ni Etimologia / Derivazione (sostantivo, forma flessa) vedi ordine (voce verbale) vedi ordinare Sinonimi (di un insieme di elementi) disposizioni, sistemazioni, collocazioni, assetti

disposizioni, sistemazioni, collocazioni, assetti (di serie, liste) formazioni, schieramenti, classifiche, graduatorie, successioni

formazioni, schieramenti, classifiche, graduatorie, successioni (di complesso di leggi, norme) regolari funzionamenti, regolari svolgimenti, rispetto delle regole, rispetto dei regolamento, discipline

regolari funzionamenti, regolari svolgimenti, rispetto delle regole, rispetto dei regolamento, discipline ( senso figurato ) equilibri, compostezze, armonie, metodi, criteri, precisioni, coerenze

equilibri, compostezze, armonie, metodi, criteri, precisioni, coerenze serie, file, livelli

(di problemi, caratteristiche) piani, settori, ambiti

piani, settori, ambiti (di persone) classi, ceti, categorie, gruppi, strati, gradi

classi, ceti, categorie, gruppi, strati, gradi (professionale) associazioni

associazioni (religione) congregazioni

congregazioni (cattolicesimo) sacramenti dell’ordine

sacramenti dell’ordine comandi, imposizioni, intimazioni, ingiunzioni; direttive, prescrizioni, istruzioni, avvisi

(commercio) ordinazioni, richieste, commissioni, commesse, ordinativi

ordinazioni, richieste, commissioni, commesse, ordinativi coordinazioni, collaborazioni Contrari (di un insieme di elementi) disordini, confusioni, caos

disordini, confusioni, caos (di complesso di leggi, norme) indisciplina, indisciplinatezza

indisciplina, indisciplinatezza ( senso figurato ) disarmonie, imprecisioni

disarmonie, imprecisioni ( per estensione ) furori

furori ( senso figurato ) nervosismi

nervosismi ( senso figurato ) ( per estensione ) distruzioni

distruzioni ( senso figurato ) abbandoni

abbandoni contrordini, litigi, guerre Parole derivate portaordini Altre Definizioni con ordini; disposizioni; superiori; comandi; Disposizioni da eseguire; Tumulti moti popolari; Impartire disposizioni; Superiori alle possibilità del portiere; Un tutore per gli arti superiori; Velivolo a doppi comandi; Nei software è una raccolta dei comandi più usati; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Disposizioni superiori comandi

ORDINI

O

R

D

I

N

I

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Disposizioni superiori comandi' è.