Lo strumento degli angeli nei cruciverba: la soluzione è Arpa

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo strumento degli angeli' è 'Arpa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARPA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Arpa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Arpa? Lo strumento degli angeli si riferisce ad ARPA, un acronimo che richiama l'Arpa, il celebre strumento musicale a corde. In senso figurato, rappresenta un mezzo attraverso cui gli angeli, simbolo di protezione e guida, comunicano o diffondono messaggi divini. In definitiva, ARPA simboleggia un collegamento tra il cielo e la terra, un ponte spirituale per ascoltare i sussurri del divino.

