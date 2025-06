Lo ripara la sciarpa nei cruciverba: la soluzione è Collo

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo ripara la sciarpa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo ripara la sciarpa' è 'Collo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLLO

Curiosità e Significato... La parola Collo è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Collo.

Perché la soluzione è Collo? Il collo è la parte del corpo che collega la testa al resto del busto, permettendo di muovere e sostenere il capo. È anche una zona importante per l’abbigliamento, come le sciarpe o le camicie. Quindi, quando si dice lo ripara la sciarpa, si fa riferimento proprio al collo, che può essere protetto o riscaldato indossando un accessorio come la sciarpa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo ripara il meccanicoRipara lo spinterogenoLo è il cor cui ripara sempre amoreLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiume

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo ripara la sciarpa"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

O Otranto

T M M I U O P R P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IMPROMPTU" IMPROMPTU

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.