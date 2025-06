Lo è chi si comporta come un bambino nei cruciverba: la soluzione è Infantile

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è chi si comporta come un bambino

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è chi si comporta come un bambino' è 'Infantile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INFANTILE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Infantile: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Infantile? Infantile descrive un comportamento che richiama quello di un bambino, spesso caratterizzato da immaturità, impulsività o mancanza di serietà. Si usa per indicare atteggiamenti poco maturi o poco responsabili, anche negli adulti. In breve, si riferisce a chi si comporta come un bambino, anche se ormai adulto. Dunque, essere infantile significa mostrare tratti di immaturità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo conosce chi si comporta decorosamenteLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo ha colorito chi si esprime con vivacitàLo si ricostruisce a Natale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Lo è chi si comporta come un bambino" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

F Firenze

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

L Livorno

E Empoli

O R N Z I E D I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIREZIONE" DIREZIONE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.