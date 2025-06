Le nostre sono ventuno nei cruciverba: la soluzione è Lettere

Home / Soluzioni Cruciverba / Le nostre sono ventuno

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le nostre sono ventuno' è 'Lettere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LETTERE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Lettere, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lettere? La parola lettere si riferisce ai segni grafici che compongono l’alfabeto, usati per scrivere parole e comunicare idee. Sono fondamentali per la lingua, permettendo di esprimere pensieri, emozioni e informazioni. In modo più ampio, lettere può anche indicare studi umanistici o la cultura letteraria. Insomma, senza le lettere, non ci sarebbe scrittura né comunicazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo sono i test che valutano le nostre naturali predisposizioniSono uscite dalle nostre tasche fino a febbraio 2002Sono uguali all originaleI bei sono originaliSono vicine in quota

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Le nostre sono ventuno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

E Empoli

R R O E E S V E V L B I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VERBO SERVILE" VERBO SERVILE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.