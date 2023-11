La definizione e la soluzione di: Consente alle neomamme di andare a lavorare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASILO NIDO

Significato/Curiosita : Consente alle neomamme di andare a lavorare

Con asilo nido (in Italia denominato nido d'infanzia) si intende la struttura educativa destinata ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, che precede l'ingresso alla scuola dell'infanzia (chiamata anche scuola materna). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

