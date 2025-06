La Sara campionessa del salto in alto nei cruciverba: la soluzione è Simeoni

Home / Soluzioni Cruciverba / La Sara campionessa del salto in alto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La Sara campionessa del salto in alto' è 'Simeoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIMEONI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Simeoni: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Simeoni? Simeoni è un cognome italiano noto nel mondo dell'atletica, in particolare grazie a Sara Simeoni, campionessa olimpica e record mondiale nel salto in alto. Il nome richiama l'eccellenza e la determinazione sportiva, diventando simbolo di successo e passione per questa disciplina. La sua storia ispira molte generazioni di atleti e appassionati, dimostrando che con impegno si possono raggiungere grandi traguardi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sara: ex primatista mondiale nel salto in altoSi impugna per un salto in altoLa Simeoni che fu primatista nel salto in altoGianmarco del salto in altoJavier ex fuoriclasse cubano del salto in alto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "La Sara campionessa del salto in alto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

I Imola

M Milano

E Empoli

O Otranto

N Napoli

I Imola

I C E S I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CINESI" CINESI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.