La lavastoviglie serve a pulirli nei cruciverba: la soluzione è Piatti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La lavastoviglie serve a pulirli' è 'Piatti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIATTI

Curiosità e Significato... La parola Piatti è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Piatti.

Perché la soluzione è Piatti? La lavastoviglie è un elettrodomestico progettato per pulire piatti, bicchieri, posate e stoviglie varie in modo rapido ed efficace. La parola piatti si riferisce a quei recipienti ceramici o di altro materiale che si usano per mangiare e che, dopo i pasti, necessitano di essere lavati. In breve, la lavastoviglie aiuta a mantenere i piatti puliti e pronti per il prossimo uso.

Hai trovato la definizione "La lavastoviglie serve a pulirli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

