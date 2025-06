La lama che si mette in canna nei cruciverba: la soluzione è Baionetta

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La lama che si mette in canna' è 'Baionetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BAIONETTA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Baionetta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Baionetta.

Perché la soluzione è Baionetta? Baionetta è l'arma bianca appuntita che si inserisce sulla canna di un'arma da fuoco, come un fucile. Il termine deriva dal francese e indica appunto questa lama che si monta in canna. Spesso utilizzata in ambito militare, rappresenta anche un simbolo di difesa e attacco ravvicinato. La frase la lama che si mette in canna richiama proprio questa particolare aggiunta all'arma, sottolineando la sua funzione di arma da guerra.

Se "La lama che si mette in canna" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

