La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L ipocrita di Molière' è 'Tartufo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARTUFO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Tartufo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tartufo.

Perché la soluzione è Tartufo? Tartufo è un termine che indica una persona ipocrita e falsa, che si comporta in modo ingannevole o doppio. Deriva dall'omonimo fungo pregiato molto apprezzato in cucina, simbolo di qualcosa di nascosto e prezioso. Nella cultura, rappresenta chi si maschera dietro false apparenze, come il personaggio di Molière, e invita a riflettere sulla sincerità nelle relazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il personaggio di Molière che simboleggia l avariziaLa delle mogli: famosa commedia di MolièrePersonaggio di Molière che vuole sposare MariannaAtteggiamento ipocritaLa delle mogli: Molière

