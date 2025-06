L Apostolo incredulo nei cruciverba: la soluzione è Tommaso

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L Apostolo incredulo' è 'Tommaso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOMMASO

Curiosità e Significato... La parola Tommaso è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tommaso.

Perché la soluzione è Tommaso? L'Apostolo incredulo si riferisce a Tommaso, uno dei discepoli di Gesù noto per il suo scetticismo e dubbio sulla resurrezione fino a quando non ha visto le ferite di Gesù. È simbolo di chi necessita di prove concrete prima di credere. La sua storia insegna che anche nei momenti di incertezza, la fede può nascere dal confronto con la realtà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L apostolo gabelliereIncredulo dubbiosoLo domanda l increduloIl secondo nome dell apostolo TommasoL apostolo dubbioso

Hai davanti la definizione "L Apostolo incredulo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

O Otranto

M Milano

M Milano

A Ancona

S Savona

O Otranto

