L apostolo gabelliere La definizione e la soluzione di 6 lettere: L apostolo gabelliere. MATTEO Matteo è un nome proprio di persona italiano maschile. Matteo ( approfondimento) m nome proprio di persona maschile primo libro dal Nuovo Testamento, composto di ventotto capitoli Sillabazione Mat | tè | o Pronuncia IPA: /mat'to/ Etimologia / Derivazione Nome di origine ebraica, anche femminile in molti casi che significa "dono di Dio". Mattia è una variante per distinguere i due apostoli con lo stesso nome, l'Evangelista e l'Apostolo che prese il posto di Giuda.

MATTEO

La soluzione verificata di 6 lettere per risolvere 'L apostolo gabelliere' è MATTEO.