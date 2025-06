Insufficienza nei cruciverba: la soluzione è Scarsezza

SCARSEZZA

Curiosità e Significato... La parola Scarsezza è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scarsezza.

Perché la soluzione è Scarsezza? Insufficienza indica una condizione di carenza o mancanza di qualcosa, come risorse, capacità o quantità necessarie per soddisfare un bisogno. È un termine che si usa spesso in ambito medico, economico o quotidiano per descrivere situazioni in cui qualcosa non è abbastanza. In sintesi, rappresenta una scarsa disponibilità o capacità, che può portare a problemi o disagi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Penuria insufficienzaMancanza insufficienzaDa un insufficienza cardiaca ne deriva uno polmonareInsufficienza di vitto

Hai trovato la definizione "Insufficienza" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

S Savona

E Empoli

Z Zara

Z Zara

A Ancona

