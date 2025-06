Indica un grado superiore al normale nei cruciverba: la soluzione è Iper

IPER

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Iper: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Iper? Iper indica qualcosa che supera il normale, andando oltre i limiti usuali. È un prefisso che si usa per sottolineare un livello superiore o eccessivo, come in ipertensione o ipermoderno. In parole semplici, aggiungendo iper si esprime l'idea di qualcosa che è più forte, più grande o più intenso del solito, rendendo chiaro che si tratta di un superlativo rispetto alla norma.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Indica quantità o grado inferiore al normaleGrado superiore al carabiniere sceltoIndica il grado FahrenheitSugli LP indica giri al minutoIl minerale che indica il 4 grado della Scala di Mohs

Se "Indica un grado superiore al normale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

P Padova

E Empoli

R Roma

S I T R A Mostra soluzione



