La soluzione di 13 lettere per la definizione 'In ogni direzione, dappertutto' è 'A Dritta E Manca'.

A DRITTA E MANCA

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 13 lettere A Dritta E Manca

Perché la soluzione è A Dritta E Manca? A dritta e manca è un'espressione idiomatica italiana che indica qualcosa che si svolge o si muove in tutte le direzioni, senza una direzione precisa. È usata per descrivere situazioni caotiche o molto articolate, dove ogni cosa si distribuisce ovunque. In sostanza, rappresenta il concetto di dispersione totale, rendendo chiaro come tutto si trovi sparso e disordinato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Vento che cambia direzione a ogni semestreOgni giovane attore in cuor suo spera di essere quello nascenteOgni uccello ha il suoLo merita ogni buona azioneL inizio d ogni esperimento

Se ti sei imbattuto nella definizione "In ogni direzione, dappertutto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

D Domodossola

R Roma

I Imola

T Torino

T Torino

A Ancona

E Empoli

M Milano

A Ancona

N Napoli

C Como

A Ancona

