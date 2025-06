Imbarcazione a pagaia nei cruciverba: la soluzione è Canoa

Home / Soluzioni Cruciverba / Imbarcazione a pagaia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Imbarcazione a pagaia' è 'Canoa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANOA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Canoa? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Canoa.

Perché la soluzione è Canoa? Una canoa è un'imbarcazione leggera, lunga e stretta, mossa con una pagaia a due pale. Perfetta per esplorare fiumi, laghi e coste, permette di muoversi in modo silenzioso e vicino alla natura. Ideale per avventure all'aperto e attività sportive, rappresenta un modo semplice e divertente per vivere l'acqua. È un mezzo che invita alla scoperta e al contatto con l'ambiente naturale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Imbarcazione con pagaiaViene spinta dalla pagaiaImbarcazione italiana di Coppa America: LunaLa variante del surf praticata con una pagaiaUn imbarcazione con i tubolari

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Imbarcazione a pagaia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

A Ancona

E N A T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TENAR" TENAR

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.