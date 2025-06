La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il sonno provocato dal medium' è 'Trance' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRANCE

Perché la soluzione è Trance? Trance indica uno stato di coscienza alterata, spesso indotto da un medium o da tecniche di meditazione, che porta a una sensazione di sogno o di distacco dal mondo esterno. È un momento in cui la mente si apre a nuove percezioni e suggestioni, facilitando comunicazioni o introspezioni profonde. Insomma, è il sonno provocato da un medium, ma con una forte componente di consapevolezza e suggestione.

