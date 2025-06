Il sipario dell occhio nei cruciverba: la soluzione è Palpebra

PALPEBRA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Palpebra? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Palpebra.

Perché la soluzione è Palpebra? La palpebra è quella sottile lamina di tessuto che copre e protegge l'occhio, aprendosi e chiudendosi per mantenere l'occhio pulito e umido. È come un sipario naturale che si apre e si chiude, controllando l'ingresso della luce e contribuendo al benessere visivo. Un elemento essenziale per la salute e il comfort del nostro sguardo.

P Padova

A Ancona

L Livorno

P Padova

E Empoli

B Bologna

R Roma

A Ancona

