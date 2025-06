Il Santo che parlava con gli animali nei cruciverba: la soluzione è Francesco

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il Santo che parlava con gli animali' è 'Francesco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRANCESCO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Francesco? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Francesco.

Perché la soluzione è Francesco? San Francesco è il santo che, secondo la tradizione, parlava con gli animali e rispettava ogni creatura. Riconosciuto come il patrono degli animali e dell’ecologia, rappresenta l’amore per la natura e la semplicità di vita. La sua figura ci invita a vivere in armonia con il mondo che ci circonda, ricordandoci di proteggere e rispettare tutte le creature.

F Firenze

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

E Empoli

S Savona

C Como

O Otranto

