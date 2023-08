Il porto indiano in cui approdò Vasco da Gama - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il porto indiano in cui approdò Vasco da Gama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALICUT

Significato/Curiosita : Il porto indiano in cui approdo vasco da gama

Passando per il capo di buona speranza: impresa compiuto da vasco da gama nel biennio 1497-1498 (v.si prima armata d'india (gama, 1497)) ma il cui felice esito... Kozhikode (malayalam pronuncia [ko:ikko:]), conosciuta anche come calicut, è una città dello stato federato indiano del kerala, nonché capoluogo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il porto indiano in cui approdò Vasco da Gama : porto; indiano; approdò; vasco; gama; al Serio aeroporto ; Arrivano in Italia con il passaporto ; Piccolo veicolo da trasporto ; La Punta di un aeroporto siciliano; Nome comune a una località brasiliana e a una porto ghese; Arcipelago dell Oceano indiano nota meta turistica; Titolo onorifico indiano della casta brahmanica; Stato federato indiano situato nell Himalaya; L indiano è il minore; Coccodrillo indiano ; approdò sull Ararat; Fu l approdo dell Arca; approdò con l Arca sull Ararat; Luogo adatto all approdo; Parte del porto destinata all approdo; Lo siamo noi però da che cosa per vasco Rossi; La diva del sabato sera per vasco Rossi; Amò vasco da Gama; L insieme dei fasci fibrovasco lari di una foglia; Nota canzone di vasco Rossi del 1993; L undici bergama sco; Amalgama la squadra; Bergama sco attrice; Il nome della Bergama sco; La Bergama sco del cinema;

