Il più noto appellativo di Gesù nei cruciverba: la soluzione è Cristo

Home / Soluzioni Cruciverba / Il più noto appellativo di Gesù

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il più noto appellativo di Gesù' è 'Cristo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRISTO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Cristo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Cristo.

Perché la soluzione è Cristo? Il termine Cristo deriva dal greco Christos, che significa unto o messianico. È il titolo con cui si indica Gesù, riconosciuto come il salvatore promesso nelle scritture cristiane. Questo appellativo sottolinea la sua natura di inviato divino e di figura centrale nella fede cristiana, rappresentando la speranza e la redenzione per milioni di credenti in tutto il mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il più noto deserto africanoL Edgar Allan più notoIl piu noto libro di Charles DarwinAppellativo con cui veniva chiamato GesùRelativi al più noto teatro lirico di Milano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Il più noto appellativo di Gesù" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

O Otranto

G E W I D E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EDWIGE" EDWIGE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.