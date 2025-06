Il nome italiano dello yacht nei cruciverba: la soluzione è Panfilo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il nome italiano dello yacht' è 'Panfilo'.

PANFILO

Curiosità e Significato... La parola Panfilo è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Panfilo.

Perché la soluzione è Panfilo? Panfilo è il termine italiano che indica uno yacht di lusso o una barca di prestigio, spesso utilizzata per crociere eleganti e private. Derivato dal nome di un famoso ammiraglio romano, il termine richiama l'immagine di comfort e raffinatezza in mare. Con questa parola si evoca un mondo di esclusività e avventure marine di classe.

P Padova

A Ancona

N Napoli

F Firenze

I Imola

L Livorno

O Otranto

E S M R O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SMERLO" SMERLO

