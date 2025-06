Il dì più lungo o breve dell anno nei cruciverba: la soluzione è Solstizio

SOLSTIZIO

Curiosità e Significato di Solstizio

Approfondisci la parola di 9 lettere Solstizio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Solstizio? Il solstizio è il momento dell'anno in cui il Sole raggiunge la massima o minima declinazione rispetto all'equatore celeste, segnando il giorno più lungo o più corto. In estate, si verifica il solstizio d'estate, con il giorno più lungo, mentre in inverno avviene quello d'inverno, con il giorno più breve. È un evento che segna i cambi di stagione e il susseguirsi del ciclo annuale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dà inizio all invernoIl giorno più breveIn astronomia quello d estate inizia il 21 giugnoIl dì più lungo o più corto dell annoIl decimo mese dell anno in breveQuello marino è più lungo di quello terrestre

Come si scrive la soluzione Solstizio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il dì più lungo o breve dell anno", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

L Livorno

S Savona

T Torino

I Imola

Z Zara

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T E M D Ì A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARTEDÌ" MARTEDÌ

