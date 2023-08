Antico nome del mar Morto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico nome del mar Morto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ASFALTIDE

Significato/Curiosita : Antico nome del mar morto

Settentrionale del mar egeo a nord del 40º parallelo, è detta mar di tracia. nei tempi antichi furono proposte varie spiegazioni al nome egeo. si diceva... Nel medio-lungo termine. chiamato anticamente in epoca ellenistica lago asfaltide, ovvero lago dell'asfalto (per la densità delle sue acque e per i fenomeni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Antico nome del mar Morto : antico; nome; morto; Un antico strumento musicale a corde; antico istitutore privato; Il genio italiano autore del Codice Atlantico ; Gigantesca tartaruga dell Atlantico ; Un antico uomo fossile; Il nome dello scienziato statunitense von Braun; Altro nome delle alici; La nona traccia di Fenome no di Fabri Fibra; nome con cui era nota l Internazionale Comunista; Il nome dell attrice Di Benedetto; È con il morto in una nota commedia del 1989; Il marsupiale americano in grado di fingersi morto ; Il morto è tra Israele e Giordania; morto d invidia; Dipinse un famoso Cristo morto ;

Cerca altre Definizioni