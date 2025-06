Il contrario di sterile nei cruciverba: la soluzione è Prolifico

Home / Soluzioni Cruciverba / Il contrario di sterile

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il contrario di sterile' è 'Prolifico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROLIFICO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Prolifico? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Prolifico.

Perché la soluzione è Prolifico? Prolifico indica qualcosa o qualcuno che si riproduce o si sviluppa in modo abbondante, generando molteplici risultati o prole. È il contrario di sterile, che non produce nulla. Usato anche in senso figurato, descrive una mente o un’attività molto fertile e ricca di idee. Insomma, essere prolifici significa essere particolarmente produttivi e creativi, capaci di dare vita a molte cose nuove.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Forte al contrarioIl contrario della strettoiaContrario al pudorePresto al contrarioIl contrario di pubblico

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Il contrario di sterile" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

O Otranto

L Livorno

I Imola

F Firenze

I Imola

C Como

O Otranto

L A L E S T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STELLA" STELLA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.