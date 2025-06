Il cliente di un avvocato nei cruciverba: la soluzione è Assistito

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il cliente di un avvocato' è 'Assistito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSISTITO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Assistito, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Assistito? Assistito indica la persona che riceve supporto e consulenza legale da un avvocato. È colui o colei che si affida a un professionista per tutelare i propri diritti e affrontare questioni giuridiche. In altre parole, rappresenta il cliente che, grazie all’esperienza dell’avvocato, può sentirsi più sicuro e protetto nelle situazioni legali complesse. Un assistito si trova quindi in una posizione di tutela e orientamento legale.

Hai davanti la definizione "Il cliente di un avvocato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

