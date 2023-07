Un cliente di un medico o di un avvocato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cliente di un medico o di un avvocato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ASSISTITO

Significato/Curiosita : Un cliente di un medico o di un avvocato

Voce principale: un medico in famiglia. in questa voce sono elencati i personaggi della serie televisiva un medico in famiglia. determinati personaggi... Il suicidio assistito è l'aiuto medico e amministrativo portato a un soggetto che ha deciso di morire tramite suicidio. differisce dall'eutanasia per...