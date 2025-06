I cavalli al via nei cruciverba: la soluzione è Partenti

PARTENTI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Partenti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Partenti.

Perché la soluzione è Partenti? Partenti indica gli animali o le persone che partecipano a una competizione, come una gara o una corsa. Nel contesto dei cavalli, si riferisce ai partecipanti pronti a scendere in pista. È un termine usato anche in ambito sportivo e ippico per descrivere chi prende parte ufficialmente a un evento. Insomma, i partenti sono coloro che si mettono in gioco per vincere.

P Padova

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

