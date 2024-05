La Soluzione ♚ La catenella fissata al morso dei cavalli La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BARBAZZALE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BARBAZZALE

Significato della soluzione per: La catenella fissata al morso dei cavalli Un morso è un'imboccatura usata per cavalcare, basata su un'azione a leva, che fa parte dei finimenti. Comprende i Pelham oltre ai tradizionali morsi a leva utilizzati prevalentemente nella monta all'americana. Anche i Kimberwicke sono morsi modificati, e un morso viene utilizzato insieme a un filetto nella doppia redine obbligatoria per il dressage ad alto livello. In genere, un morso è più severo di un normale filetto, anche se i fattori che determinano la severità di un morso sono molti.

