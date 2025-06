Ha ecceduto con l alcool nei cruciverba: la soluzione è Sbronzo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha ecceduto con l alcool' è 'Sbronzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SBRONZO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Sbronzo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Sbronzo.

Perché la soluzione è Sbronzo? SBRONZO è un termine colloquiale usato in Italia per descrivere chi ha bevuto troppo alcol e si sente alterato o in stato di euforia. Deriva dall'idea di essere sbronzo, cioè ubriaco, ma con una sfumatura scherzosa o dialettale. È un modo informale per parlare di chi ha ecceduto con l’alcol, spesso in modo divertente o leggero. Quindi, se qualcuno ha ecceduto con l'alcol, si dice che è sbronzato.

Se "Ha ecceduto con l alcool" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

B Bologna

R Roma

O Otranto

N Napoli

Z Zara

O Otranto

L I A O C D O E T R E P Mostra soluzione



