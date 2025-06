Gli succedette l Ocse nei cruciverba: la soluzione è Oece

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Gli succedette l Ocse' è 'Oece'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OECE

Perché la soluzione è Oece? L'OCE, o OECE (Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea), fu un'istituzione creata nel 1948 per coordinare gli aiuti economici e favorire la ripresa postbellica in Europa. Svolse un ruolo fondamentale nel ricostruire le nazioni europee e promuovere la cooperazione internazionale. La sua importanza si riflette nella storia del dopoguerra, lasciando un segno duraturo nella cooperazione economica globale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Succedette a VespasianoIl re di Roma che succedette a Tullo OstilioSuccedette a SegniSuccedette a Trotzkij agli affari esteriGli succedette Reagan

