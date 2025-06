Gioca in difesa della rete nei cruciverba: la soluzione è Terzino

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gioca in difesa della rete' è 'Terzino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TERZINO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Terzino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Terzino.

Perché la soluzione è Terzino? Il termine terzino indica un calciatore che si occupa di difendere le fasce laterali del campo, aiutando i portieri e impedendo agli avversari di avanzare. È un ruolo fondamentale per la solidità della squadra, spesso coinvolto anche nelle azioni offensive. In parole semplici, il terzino gioca in difesa sulla linea laterale, proteggendo la porta e contribuendo alla manovra.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Gioca in difesa della sua reteGioca in difesaLo sportivo che quando gioca scende a reteNel calcio gioca in difesa sulla fasciaGioca tra la difesa e l attacco

T Torino

E Empoli

R Roma

Z Zara

I Imola

N Napoli

O Otranto

