Famoso poeta lirico russo nei cruciverba: la soluzione è Esenin

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Famoso poeta lirico russo' è 'Esenin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESENIN

Perché la soluzione è Esenin? Sergej Esenin è stato uno dei più grandi poeti lirici russi, noto per le sue poesie intense e piene di emozioni profonde. La sua poesia esprime l'amore per la natura, la nostalgia e il senso di identità nazionale, lasciando un’impronta indelebile nella letteratura russa. La sua opera continua a ispirare e affascinare gli amanti della poesia in tutto il mondo.

Il poeta lirico russo morto trentenne nel 1925Celebre poeta lirico russoFernando : famoso poeta e scrittore portoghesePoeta lirico greco del secolo VI a CUn poeta e filosofo russo vissuto a lungo in Italia

