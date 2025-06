Fa coppia con la moglie nei cruciverba: la soluzione è Marito

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fa coppia con la moglie' è 'Marito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARITO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Marito, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Marito? Marito indica l'uomo sposato, colui che ha instaurato un legame ufficiale e civile con la propria compagna. È il termine usato per definire il partner maschile in una coppia matrimoniale. La parola rappresenta il ruolo di coniuge, spesso associato a responsabilità e impegni condivisi, e si utilizza comunemente per riferirsi all'uomo in un rapporto di matrimonio.

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

S O N R P O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOPRANO" SOPRANO

