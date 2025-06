Esclamazione di consenso nei cruciverba: la soluzione è Benissimo

BENISSIMO

Perché la soluzione è Benissimo? Benissimo è un'esclamazione di forte approvazione o entusiasmo, usata per esprimere accordo totale o soddisfazione. Quando vogliamo dare enfasi a un gesto o a un'idea che ci piace moltissimo, questa parola rende il nostro entusiasmo evidente. È un modo semplice e immediato per mostrare che qualcosa ci piace molto, rendendo la comunicazione più vivace e positiva.

B Bologna

E Empoli

N Napoli

I Imola

S Savona

S Savona

I Imola

M Milano

O Otranto

