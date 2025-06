Esagerati, eccessivi nei cruciverba: la soluzione è Smaccati

SMACCATI

Perché la soluzione è Smaccati? Smaccati indica comportamenti o atteggiamenti esagerati, eccessivi, vistosi o troppo evidenti. È come quando qualcuno si lascia andare a gesti o atteggiamenti troppo evidenti, che attirano l’attenzione in modo fastidioso o fuori luogo. Usato spesso in modo ironico, descrive una manifestazione troppo evidente di qualcosa, che può risultare quasi caricaturale. In sostanza, significa essere troppo sfacciati o troppo eccessivi in ciò che si mostra.

