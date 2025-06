Elvio imperatore nei cruciverba: la soluzione è Pertinace

Home / Soluzioni Cruciverba / Elvio imperatore

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Elvio imperatore' è 'Pertinace'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERTINACE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Pertinace: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pertinace? Pertinace indica una persona che dimostra costanza, determinazione e fermezza nel sostenere le proprie idee o posizioni. È chiaro, deciso e non si lascia facilmente influenzare, rimanendo fedele ai propri principi. Questa qualità può essere vista come un segno di forza e coerenza, fondamentale in molte situazioni quotidiane e professionali, rendendo il termine un sinonimo di perseveranza e fermezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il Publio Elvio imperatore romano per tre mesiFu amata dall imperatore TitoAntonino imperatoreL imperatore di un Arco vicino al ColosseoIl papa che incoronò imperatore Ottone I

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Elvio imperatore" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

E Empoli

R Roma

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

C Como

E Empoli

S A I N I P C I L D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DISCIPLINA" DISCIPLINA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.