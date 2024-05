La Soluzione ♚ Il Publio Elvio imperatore romano per tre mesi La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PERTINACE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PERTINACE

Significato della soluzione per: Il publio elvio imperatore romano per tre mesi Publio Elvio Pertinace (in latino Publius Helvius Pertinax; Alba, 1º agosto 126 – Roma, 28 marzo 193) è stato un politico, militare, console e imperatore romano. Pertinace fu proclamato imperatore il 1º gennaio 193 e regnò per tre mesi, prima di essere assassinato dai pretoriani il 28 marzo 193. Successivamente venne divinizzato.

