ARCATA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Arcata? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Arcata.

Perché la soluzione è Arcata? Un’arcata è un elemento architettonico che si presenta come una serie di archi collegati tra loro, spesso usata per sostenere strutture o decorare edifici. Nella bocca, l’arcata si riferisce all’arco dentale superiore o inferiore, che sostiene i denti e dà forma alla cavità orale. Insomma, sia in architettura che in odontoiatria, l’arcata svolge un ruolo fondamentale e distintivo.

