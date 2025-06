Diviso... come un atomo nei cruciverba: la soluzione è Scisso

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Diviso... come un atomo' è 'Scisso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCISSO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Scisso? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Scisso.

Perché la soluzione è Scisso? Scisso deriva dal verbo scindere, che significa dividere o separare in due parti. Immagina qualcosa che si divide o si apre come un atomo, che si scinde in frammenti più piccoli. È usato spesso in senso figurato per indicare una divisione netta tra idee, opinioni o gruppi. Insomma, rappresenta un distacco netto e deciso, come un atomo che si spezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:I reparti in cui è diviso lo stadioFondo agricolo diviso in appezzamentiÈ diviso in classiPuò essere diviso in scompartimentiAtomo dotato di carica elettrica positiva

Se ti sei imbattuto nella definizione "Diviso... come un atomo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

I Imola

S Savona

S Savona

O Otranto

