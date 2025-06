Detto di città estesa e ricca d insidie nei cruciverba: la soluzione è Tentacolare

Home / Soluzioni Cruciverba / Detto di città estesa e ricca d insidie

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Detto di città estesa e ricca d insidie' è 'Tentacolare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TENTACOLARE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Tentacolare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Tentacolare.

Perché la soluzione è Tentacolare? Tentacolare descrive qualcosa che si estende come i tentacoli di un polpo, spesso con molteplici diramazioni o braccia. È usato per indicare una cosa complessa, articolata e ricca di insidie, come una città vasta e intricata. In sostanza, suggerisce un ambiente o una situazione che si espande in modo caotico e pieno di potenziali pericoli o trappole. Un termine perfetto per descrivere contesti difficili e pieni di sorprese.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Città del Ragusano ricca di chiese baroccheUna città ricca di porticiCittà catalana ricca di vestigia medievaliUna città italiana ricca di porticiLa città francese più ricca di monumenti romani

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Detto di città estesa e ricca d insidie" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

A L I R P B I O B E M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IMPROBABILE" IMPROBABILE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.