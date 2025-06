Crocchetta di riso pronunciata anche al femminile nei cruciverba: la soluzione è Arancino

Home / Soluzioni Cruciverba / Crocchetta di riso pronunciata anche al femminile

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Crocchetta di riso pronunciata anche al femminile' è 'Arancino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARANCINO

Curiosità e Significato... La soluzione Arancino di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Arancino per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Arancino? L'arancino è una prelibatezza siciliana a forma di pallina di riso, farcita con ragù, piselli e formaggio, poi impanata e fritta. Il suo nome deriva dal colore dorato e dalla forma simile a un'arancia, anche se al femminile si dice arancina. È un antipasto amatissimo che rappresenta la tradizione culinaria dell'isola, simbolo di convivialità e sapori autentici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Poco portato al risoHim al femminileAl femminile galleggia al maschile strisciaIl riso cotto al fornoEgli al femminile

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Crocchetta di riso pronunciata anche al femminile" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

N Napoli

O Otranto

T P O S R D H O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DROP SHOT" DROP SHOT

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.