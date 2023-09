Him al femminile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Him al femminile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : HER

Significato/Curiosita : Him al femminile

Maschile (he/him) o femminile (she/her) come le persone non-binary e transgender. nell'italiano moderno alcuni plurali atipici sono riferibili al neutro latino... Omonima her – codice aeroportuale iata dell'aeroporto internazionale di heraklion, grecia her – codice iso 639-2 alpha-3 per la lingua herero her – targa...